В Самаре поджигателя лодочной станции приговорили к 1,5 годам колонии

Красноглинский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело о поджоге лодочной станции на берегу Волги в поселке Красная Глинка, совершённом весной 2023 года.
Перед судом предстал один из поджигателей. Ему было предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества путем поджога.
Поджог организовали неустановленные лица, чтобы помешать деятельности компании, построившей лодочную станцию на Волге в районе поселка Красная Глинка. Для исполнения преступного замысла они подыскали сообщников, с которыми разработали план поджога. После чего трое мужчин ночью приехали на лодочную станцию, облили бензином и подожгли две сторожевые будки. Огонь уничтожил имущество на более чем 640 000 рублей, сообщает прокуратура Красноглинского района Самары.
Одного из членов преступной группы удалось задержать. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Полицейские продолжают розыск остальных членов преступной группы.