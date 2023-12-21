В Самаре поджигателя лодочной станции приговорили к 1,5 годам колонии

Поджог организовали неустановленные лица, чтобы помешать деятельности компании, построившей лодочную станцию на Волге в районе поселка Красная Глинка. Для исполнения преступного замысла они подыскали сообщников, с которыми разработали план поджога. После чего трое мужчин ночью приехали на лодочную станцию, облили бензином и подожгли две сторожевые будки. Огонь уничтожил имущество на более чем 640 000 рублей, сообщает прокуратура Красноглинского района Самары.