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В поезде Тюмень — Адлер погиб ребенок

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В поезде Тюмень — Адлер умер ребенок, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
Источник: © РИА Новости

«Вечером 20 декабря 2023 года в поезде <…> ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка», — говорится в пресс-релизе.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В ночь на 21 декабря поезд прибыл на станцию Балашов Саратовской области, откуда после медицинского осмотра детей госпитализировали в больницу Саратова.

СК
здоровье
медицина