В поезде Тюмень — Адлер погиб ребенок

«Вечером 20 декабря 2023 года в поезде <…> ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка», — говорится в пресс-релизе.