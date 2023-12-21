У 15 детей с поезда Тюмень — Адлер выявили грипп А

20 декабря вечером медицинская помощь из-за повышения температуры понадобилась ребенку из группы, которая ехала с отдыха в лагере на поезде. В составе группы было 125 детей в сопровождении взрослых. В Саратовской области детей сняли с поезда и направили в инфекционную больницу, чтобы проверить на наличие заболеваний.