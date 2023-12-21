Хотели 900 тысяч, а получат срок: 88-летний омич помог поймать курьера мошенников

В полицию обратился 88-летний житель Тары и сообщил, что у него вымогают деньги аферисты. Мужчина рассказал, что ему позвонили на стационарный телефон. На другом конце провода женский голос сообщил, что является адвокатом его дочери. Затем трубку взяла девушка. Ее голос действительно был похож на голос дочери. Девушка рассказала, что перешла дорогу в неположенном месте, из-за чего случилась авария, и теперь пострадавшим необходимы деньги на операции. На этой фразе трубку снова взяла «юрист» и объявила, что пенсионер должен заплатить 900 тысяч рублей. Взамен мошенница обещала освободить его родственницу от уголовной ответственности.
Однако мужчина слышал о подобных мошеннических схемах, поэтому не поверил аферистам. Он сказал, что таких денег у него нет и пообещал одолжить недостающие средства у соседей. Положив трубку, пожилой человек позвонил в полицию. Правоохранители попросили мужчину поддерживать связь с мошенниками, а сами выехали к нему.
Звонок от злоумышленников не заставил себя ждать. Дедушка сказал, что занял 100 тысяч рублей и 20 может отдать своих. На что мужчине сказали, что деньги он должен передать курьеру, который приедет к нему домой. Вскоре на пороге появился 19-летний посыльный, которого уже ждали сотрудники полиции.
Как оказалось, перед тем как посетить пенсионера, курьер уже наведался по нескольким адресам доверчивых омичей. В частности, он посетил ещё одного жителя Тары и 75-летнюю жительницу деревни Чекрушево. Молодой человек похитил у них 220 тысяч рублей. Оперативники изъяли у задержанного 9 банковских карт, 82 тысячи рублей и пакет с вещами. Курьер признался, что часть средств, взятых у пенсионерки, подельникам он перевести не успел, потому что банк заблокировал карту.
Подозреваемый признался, что нашел сомнительную вакансию курьера на сайте бесплатных объявлений. Парень связался с работодателем и по его указанию выехал в Тару. В обязанности посыльного входило забирать наличные деньги у обманутых омичей и переводить сообщникам, оставляя себе небольшой процент от суммы в качестве вознаграждения.
На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.