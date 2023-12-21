Хотели 900 тысяч, а получат срок: 88-летний омич помог поймать курьера мошенников

В полицию обратился 88-летний житель Тары и сообщил, что у него вымогают деньги аферисты. Мужчина рассказал, что ему позвонили на стационарный телефон. На другом конце провода женский голос сообщил, что является адвокатом его дочери. Затем трубку взяла девушка. Ее голос действительно был похож на голос дочери. Девушка рассказала, что перешла дорогу в неположенном месте, из-за чего случилась авария, и теперь пострадавшим необходимы деньги на операции. На этой фразе трубку снова взяла «юрист» и объявила, что пенсионер должен заплатить 900 тысяч рублей. Взамен мошенница обещала освободить его родственницу от уголовной ответственности.