Привязали и зарубили топором: супругам из Иркутского района, которые убили хаски Марусю, назначили реальный срок

Жителям Иркутского района, которые жестоко расправились с собакой породы «хаски» по кличке Маруся, назначили реальный срок. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.
— Началось все в августе 2022 года, когда мужчина и его жена, будучи пьяными, поймали соседскую породистую собаку у себя на участке в деревне Малая Еланка. Ее отвезли в лес, где жестоко расправились с животным, — говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, беднягу привязали к березе и начали наносить ей удары топором.
Останки хаски закопали в лесу. При этом женщина снимала все происходящее на камеру. Именно это видео обнаружили полицейские в интернете. После чего нашли преступников.
Марусю купили в 2017 году щенком за 65 тысяч у Ангарского заводчика. Хозяйка рассказывает, что таких добрых собак она еще не встречала. Потом женщина забеременела и отдала щенка маме, пока ребенок не повзрослеет.
После чего подруга хозяйки, которая жила в деревне Малая Еланка, предложила перевезти собаку к ней. Маруся прожила там около двух лет. А потом случилось страшное.
Сначала виновников приговорили к одному году и шести месяцам исправительных работ с удержанием зарплаты в доход государства 10%. Но в период наказания осужденные уклонялись от работы.
Тогда Иркутский районный суд принял решение заменить наказание на более строгое. Преступников приговорили к лишению свободы. Мужчине дали пять месяцев 15 дней, а женщине — пять месяцев три дня с отбыванием в колонии-поселении.