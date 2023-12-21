Привязали и зарубили топором: супругам из Иркутского района, которые убили хаски Марусю, назначили реальный срок

— Началось все в августе 2022 года, когда мужчина и его жена, будучи пьяными, поймали соседскую породистую собаку у себя на участке в деревне Малая Еланка. Ее отвезли в лес, где жестоко расправились с животным, — говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.