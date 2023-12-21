В Башкирии мужчина попал под поезд и выжил, но лишился конечности

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу № 13. Он лишился ноги, сейчас находится в реанимации, без сознания.
Известно, что машинист пытался предотвратить наезд: применил экстренное торможение, но столкновение было неизбежно. Сейчас правоохранители разбираются, почему мужчина лежал на железнодорожных путях. Из версий — мог поскользнуться, упасть и удариться головой либо быть в нетрезвом состоянии.
Ранее «Башинформ» информировал, что в Башкирии с 1 января вводятся новые цены на проезд в электричках.