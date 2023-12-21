«Инцидент произошел этим утром на улице Таежной, 11. Причина возгорания неизвестна», — написано в сообщении. По предварительной информации, никто не пострадал.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
В Екатеринбурге сгорел пункт выдачи заказов «Озон». Фото
В Екатеринбурге утром 21 декабря загорелся пункт выдачи заказов «Озон». Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
«Инцидент произошел этим утром на улице Таежной, 11. Причина возгорания неизвестна», — написано в сообщении. По предварительной информации, никто не пострадал.