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В Екатеринбурге сгорел пункт выдачи заказов «Озон». Фото

В Екатеринбурге утром 21 декабря загорелся пункт выдачи заказов «Озон». Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Источник: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

«Инцидент произошел этим утром на улице Таежной, 11. Причина возгорания неизвестна», — написано в сообщении. По предварительной информации, никто не пострадал.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

МЧС