В Екатеринбурге сгорел пункт выдачи заказов «Озон». Фото

«Инцидент произошел этим утром на улице Таежной, 11. Причина возгорания неизвестна», — написано в сообщении. По предварительной информации, никто не пострадал.



Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.