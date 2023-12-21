Массовое ДТП в Нижнем Новгороде: Водитель скончался за рулем во время движения

По словам свидетелей, 53-летнему водителю автомобиля «Шевроле» стало плохо во время движения. Он потерял управление и врезался в машину марки «Киа», за рулем которой была 39-летняя женщина. Она, в свою очередь, столкнулась с автомобилем «Джили» под управлением 36-летнего мужчины.