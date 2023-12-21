Массовое ДТП в Нижнем Новгороде: Водитель скончался за рулем во время движения

Массовая авария с тремя иномарками произошла в Нижнем Новгороде после того, как водителю одного из автомобилей стало плохо во время движения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
ДТП случилось утром 20 декабря на проспекте Ленина.
По словам свидетелей, 53-летнему водителю автомобиля «Шевроле» стало плохо во время движения. Он потерял управление и врезался в машину марки «Киа», за рулем которой была 39-летняя женщина. Она, в свою очередь, столкнулась с автомобилем «Джили» под управлением 36-летнего мужчины.
Когда врачи скорой помощи прибыли на место аварии, то констатировали смерть водителя «Шевроле».
Напомним, массовое ДТП произошло на метромосту в Нижнем Новгороде. Утром 9 декабря пять автомобилей столкнулись на спуске с моста в направлении Гордеевского пятака.