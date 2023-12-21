В Пермском крае собака напала на первоклассников

В поселке Зюкайка Пермского края собака напала на первоклассников. Случай произошел днем 21 декабря. О случившемся рассказала одна из местных жительниц в социальных сетях.
«Сегодня пес напал на первоклашек. У памятника он повалил девочку. Другие дети пытались его отогнать и кричали: “Помогите!”. Хорошо, что я встречала сына из школы и отогнала собаку», — написала женщина в группе «Подслушано Зюкайка» во ВКонтакте.
Она предполагает, что пес мог просто играть с детьми. Однако школьников сильно напугало поведение животного. Женщина также напомнила, что каждый хозяин несет ответственность за своего питомца. Жители поселка просят принять меры безопасности и не отпускать собак на самовыгул.