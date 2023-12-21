В Пермском крае собака напала на первоклассников

Она предполагает, что пес мог просто играть с детьми. Однако школьников сильно напугало поведение животного. Женщина также напомнила, что каждый хозяин несет ответственность за своего питомца. Жители поселка просят принять меры безопасности и не отпускать собак на самовыгул.