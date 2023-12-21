В Уфе на голову мужчине обрушился снег с крыши

Сход снега и наледи произошел на улице Ленина, 31/33. Пострадавший мужчина доставлен в больницу с травмами головы.
Напомним, за минувшие сутки от схода наледи пострадал 34-летний уфимец и несколько машин.
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Сход снега и наледи произошел на улице Ленина, 31/33. Пострадавший мужчина доставлен в больницу с травмами головы.
Напомним, за минувшие сутки от схода наледи пострадал 34-летний уфимец и несколько машин.