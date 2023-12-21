Суд «воскресил» признанную умершей в 1996 году нижегородку

Нижегородка рассказала, что почти 30 лет назад правоохранители неправильно установили личность утонувшей жительницы. В 1998 года потерпевшая потеряла свой паспорт гражданина СССР, других документов у нее нет.



До 2001 года пострадавшая жила около свалки в Семеновском районе, потом ее приютила семья в Сокольском районе. С ними нижегородка живет до сих пор.



Суд исключил из записи акта о смерти сведения о жительнице как об умершей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



Елена Ковалева.