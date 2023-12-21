Житель Калининградской области пытался вступить в украинскую разведку — ФСБ

Житель Калининградской области пытался вступить в украинскую разведку. Об этом сообщили в региональном ФСБ.
Молодой человек 1998 года рождения намеревался вступить в «Сибирский батальон иностранного легиона» — это подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины. За это ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.
«В целях недопущения нанесения фигурантом ущерба безопасности Российской Федерации УФСБ России по Калининградской области объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.