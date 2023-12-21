«Подключил дырявый шланг». Что стало причиной взрыва в доме под Казанью?

«Мы стояли рядом со спорткомлексом, собирали ёлку (22 декабря в селе намечено было торжественное открытие ёлки. — Прим.авт.), — рассказал очевидец Руслан. — Услышали большой хлопок за несколько сот метров. Прибежали сюда и начали эвакуировать пострадавших. Со 2 этажа вытащили инвалида и мужчину, в чьей квартире произошел взрыв. Помогли погрузить в скорую помощь. Пожарные и скорая приехали очень быстро. С лицевой стороны дома одну бабушку завалило, ее родственники достали. Все были в шоке. Вот видите: веревка висит — отсюда мы инвалида вытаскивали. Поднялись по завалам и достали. А с той стороны пострадавших вытащили через подъезд». Чуть позже стало известно, что никто не погиб. Но выживет ли хозяин пострадавшей квартиры? Он получил страшные ожоги. Кожа на руках сползла, волосы превратились в уголь, это ужасное зрелище, содрогаются другие очевидцы.