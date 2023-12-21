«Подключил дырявый шланг». Что стало причиной взрыва в доме под Казанью?

ЧП случилось 21 декабря примерно 9.15 утра в селе Осиново Зеленодольского района, на границе с Казанью. В двухэтажном панельном доме на 16 квартир на ул. Центральной, 7 прогремел взрыв. Он был такой силы, что в соседних домах повылетали окна. С другой стороны дома на 100 с лишним метров отлетела дверь. Пострадало четыре человека, и больше всех — хозяин квартиры, где произошел взрыв. 63-летний мужчина получил сильнейшие ожоги — порядка 80% тела. За его жизнь борются врачи Республиканской клинической больницы. Какие версии ЧП рассматриваются — в материале kazan.aif.ru.
Обгорел так, что смотреть страшно.
Корреспондент «АиФ» первым из журналистов оказался на месте ЧП. Возле дома работают спасатели с собакой — ищут людей, которые могут обходиться под завалами. Вокруг тихонько переговариваются люди и потрясенно молчат.
«Мы стояли рядом со спорткомлексом, собирали ёлку (22 декабря в селе намечено было торжественное открытие ёлки. — Прим.авт.), — рассказал очевидец Руслан. — Услышали большой хлопок за несколько сот метров. Прибежали сюда и начали эвакуировать пострадавших. Со 2 этажа вытащили инвалида и мужчину, в чьей квартире произошел взрыв. Помогли погрузить в скорую помощь. Пожарные и скорая приехали очень быстро. С лицевой стороны дома одну бабушку завалило, ее родственники достали. Все были в шоке. Вот видите: веревка висит — отсюда мы инвалида вытаскивали. Поднялись по завалам и достали. А с той стороны пострадавших вытащили через подъезд». Чуть позже стало известно, что никто не погиб. Но выживет ли хозяин пострадавшей квартиры? Он получил страшные ожоги. Кожа на руках сползла, волосы превратились в уголь, это ужасное зрелище, содрогаются другие очевидцы.
Мужчине 63 года, жена от него ушла, соседи говорят, что он выпивал.
«Я живу в соседнем подъезде, — рассказал сосед, житель Центральной, 7 Спартак. — Я человек верующий, так вот, меня бог сохранил, только одно окно пострадало. Я сидел дома, пока МЧС нам не сказало выходить. Вот нам такое наказание Господь послал — о чем это говорит? Грешим много! Вот сейчас люди подходят и думают — вот как хорошо, что меня не коснулось. И идут себе дальше».
«Такой взрыв был, аж дом пошатнулся. Но сначала была мысль, что снег упал так», — рассказывает жительница соседнего дома.
Совпадение, но за несколько дней до ЧП покинул свой пост министр ЧС Татарстана Рафис Хабибуллин, а следом за ним и начальник зеленодольского 8-го отряда Федеральной противопожарной службы Зуфар Халиуллин. Теперь их временным преемникам предстоит разбираться в обстоятельствах трагедии и ликвидировать ее последствия.
«На момент прибытия первых подразделений пожарно-спасательной службы было установлено, что на 2 этаже произошел взрыв бытового газа, разрушены несущие конструкции второго этажа, — сообщил зам.начальника Главного управления МЧС России по РТ Константин Чанышев. — Пострадали две квартиры на втором этаже и две на первом. Было спасено 4 человека, они направлены в медучреждения, после этого кинологическими расчетами было проведено обследование завалов, находящихся здесь. Людей больше не обнаружено. Списки живших тут людей установлены. Сейчас уточняется, где они находятся. Далее будет производиться стабилизация части здания».
Как рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, всем нуждающимся предоставят жилье в маневренном фонде и обеспечат питанием в Осиновском доме культуры.
«Введен режим ЧС муниципального уровня, доступ в квартиры сейчас будет ограничен. Специалисты министерства строительства и проектного института проведут инструментальное обследование дома для принятия решения о его восстановлении или сносе. Все жители будут обеспечены местами временного проживания. О судьбе дома мы будем оперативно всех информировать», — сообщил «АиФ-Казань» Михаил Павлович. — Руководство республики в курсе произошедшего. Материальная поддержка будет обязательно, всех людей мы проинформируем, без внимания не оставим. В этом доме прописаны два школьника, по ним также будет организована работа по созданию условий для обучения".
Известно, что буквально несколько месяцев назад две семьи приобрели здесь квартиры в ипотеку. Можно себе представить их шок: смогут ли они тут жить — вопрос. Дому 49 лет, он панельный, перекрытия обрушились. Осиновцы считают, что восстанавливать тут просто нечего.
По данным «АиФ-Казань» под временное жилье осиновцам выделят здание бывшей амбулатории, которое находится в двух десятках метров от пострадавшего дома. Сейчас там наводят порядок.
В чем причина ЧП?
Сначала в поселке распространилась новость, что взрыв произошел от газового баллона, якобы на втором этаже делали ремонт. Кроме того, осиновцы вспомнили, что два дня назад из-за аварии на газопроводе они сидели без газа. Есть ли тут взаимосвязь, пока не ясно. Но, как рассказали «АиФ-Казань» газовики, 19 декабря хозяину квартиры, где случилось ЧП, отключили газ по причине «дырявого шланга». Вместо того, чтобы заменить его, мужчина подключился снова. Также, по неподтвержденной пока информации, мужчина имел долги за газ.
«Вот смотрите: вот плита, вот к ней тянется шланг, — показывает на фото специалист. — Да вы сами загляните, через дыру все видно!».
Действительно, когда подходишь поближе к разрушенному дому, в зияющей дыре видно стоящий на плите чайник и тянущийся к нему шланг.
«В сам дом входить запрещено: перекрытия серьёзно повреждены, в любой момент может произойти обрушение. Доступ к личным вещам будет открыт только после того, как специалисты проведут обследование, и далее жильцов будут пускать в сопровождении сотрудника МЧС и управляющей компании», — пояснил Константин Чанышев. Сейчас в поселке продолжается совещание всех служб.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.
«АиФ-Казань» продолжает следить за развитием событий.