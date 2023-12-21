Прокуратура проверит просевшие ступени на станции метро «Сенная площадь»

В Петербурге прокуратура проверит инцидент с просевшими ступенями на входе в вестибюль станции «Сенная площадь». Напомним, на данный момент станция закрыта на вход и выход. Там идет ремонт. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.