Прокуратура проверит просевшие ступени на станции метро «Сенная площадь»

В Петербурге прокуратура проверит инцидент с просевшими ступенями на входе в вестибюль станции «Сенная площадь». Напомним, на данный момент станция закрыта на вход и выход. Там идет ремонт. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
— Прокуратура Петербургского метрополитена проводит проверку по факту ненадлежащего состояния ступеней на станции метро «Сенная площадь», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
На данный момент, специалисты выясняют все причины случившегося. Далее ведомство может принять меры прокурорского реагирования.
Напомним, в «Петербургском метрополитене» ранее сообщили, что причиной случившегося стало обрушение металлической арматуры, которое произошло из-за действия противогололедных реагентов и постоянных осадков. Когда ремонт будет завершен — пока не известно.