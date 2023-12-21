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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Украинские войска в 14.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.

Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.