Два человека пострадали в лобовой аварии на трассе в Ростовской области

В Ростовской области на трассе Азов — Ростов произошло лобовое ДТП. В аварии пострадали два человека, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.
Как уточнили в ведомстве, машины столкнулись около 6:40 утра 21 декабря. Предварительно, 44-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris во время обгона выехала на встречную полосу и врезалась в малотоннажный грузовик ГАЗель Next.
— В результате в больницу с травмами попали водитель легковушки и ее 19-летний пассажир. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в УГИБДД.
Правоохранители просят водителей быть предельно внимательными и осторожными. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.