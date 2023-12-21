Виновник смертельного ДТП на Стригинском мосту получил срок

Виновника ДТП с пятью погибшими на Стригинском мосту осудили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, авария произошла на 411-м км трассы М-7 в июне этого года. Водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию, врезался в попутную легковушку «Джили» — ее буквально раздавило фурами. В ДТП погибли пять человек: 56-летний мужчина, 36-летняя женщина, 54-летняя женщина, а также две девочки — малышкам было всего по 2,5 месяца.
Водителю дали 5 лет колонии-поселения и лишили права управления транспортными средствами на 2,6 года. Суд также взыскал в пользу родственников погибших компенсацию за причиненный моральный вред в сумме 6,5 млн рублей.