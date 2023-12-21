Кидаются на детей и взрослых: в Тольятти с начала декабря участились случаи нападения бродячих собак на людей

Несмотря на то, что в народе принято считать, что собака — друг человека, не стоит забывать, что она еще и животное, которое живет инстинктами. Если о необычных склонностях и повадках своего домашнего любимца знает каждый хозяин, то предугадать поведение бездомной собаки — невозможно. С начала декабря от жителей Тольятти стали поступать тревожные сообщения о нападении бродячих животных на людей. Редакция «КП-Самара» узнала в администрации Автограда, как сейчас обстоят дела с нападениями и какими методами решается проблема с безнадзорными животными.
Железная хватка
Один из первых случаев произошел в Тольятти в начале декабря 2023 года. В интернете появились кадры, напоминающие отрывок из фильма ужасов: истекающий кровью мужчина, лежащий на крыльце поликлиники. По рассказам очевидцев, на парковке вблизи медучреждения он столкнулся с агрессивной бездомной собакой, которая прокусила ему артерию на ноге. После случившегося прокуратура начала проверку. Кроме того, под престольным вниманием оказались и медики, которые не сразу принялись оказывать первую помощь, а просили документы у истекающего кровью человека.
Буквально через пару дней от безнадзорных животных пострадала женщина, которая попыталась защитить ребенка. Нападение произошло прямо на остановке общественного транспорта на бульваре 50 лет Октября. Сначала дворняга пыталась накинуться на девочку. Однако вмешалась неравнодушная женщина — она защитила ребенка, но пострадала сама. Тольяттинку доставили в больницу в состоянии сильного шока, руки у нее были сильно искусаны. Этот случай также оказался в поле зрения прокуратуры.
На этом череда нападений собак на людей не прекращается. Еще один ужасный случай произошел 11 декабря — животное напало на девочку. Ребенку помог спастись проходящий мимо мужчина. Но, по словам пострадавшей, покусавший ее пес был в ошейнике.
И это далеко не все случаи агрессивного поведения животных в адрес тольяттинцев. Жители крайне обеспокоены обстановкой в городе.
Ответ администрации
«Комсомолка» обратилась с запросом в администрацию Тольятти, чтобы узнать, как власти отреагировали на участившиеся случаи нападения собак на людей. Первый заместитель главы города Андрей Дроботов в ответном письме рассказал следующее:
— На основании поступающих обращений от граждан и организаций формируются заказ-наряды на отлов собак и отправляются подрядчику для исполнения. Подрядная организация ежедневно предоставляет сведения о количестве отловленных животных без владельцев с разбивкой по районам.
Пойманных псов отправляют в приют, под карантин, где они находятся под наблюдением сотрудников ветеринарной службы. Все действия по отлову согласовываются со специалистами городской станции по борьбе с болезнями животных, так как территория входит в зону карантина.
Специалисты также отмечают, что собаки, прошедшие через отлов и проверку, носящие на ухе отличительный знак — бирку, также могут проявлять агрессию. Дело все в том, что мероприятия по отлову безнадзорных животных с последующей вакцинацией и стерилизацией направлены исключительно на регулирование численности. Такие меры никак не помогают сделать уличного пса менее агрессивным.
Меры предосторожности
Причины нападения бездомных собак могут быть абсолютно разными, но зачастую это именно инстинкт самосохранения. По словам экспертов, самые опасные псы те, которые отбились от стаи. Или же недавно ощенившиеся особи. Бродячие собаки могут нападать в случаях, если охраняют еду, потомство или из-за нервозного поведения самого человека, которое воспринимается животным как агрессия.
Самый верный способ избежать столкновения с безнадзорной собакой — обходить места, где они обитают. Если же перестроить свой ежедневный маршрут невозможно, стоит быть особо внимательным и держать дистанцию. Проходить мимо собак нужно спокойным шагом, без резких движений. Бежать от собаки — бесполезно, так вы еще сильнее можете привлечь ее внимание, охотничьи инстинкты не позволят просто так отпустить убегающую жертву.
Если же собака уже пытается укусить, то бить ее абсолютно бессмысленно. Но это не значит, что не нужно давать отпор.
Если пес уже вцепился в руку, то без посторонней помощи отбиться от него будет достаточно сложно. В случае, когда помощи ждать неоткуда, один из самых верных способов — перекрыть кислород, то есть попытаться придушить животное, пока оно не ослабит хватку. Еще один относительно безвредный способ — бросить в морду горсть песка или земли. Неприятные ощущения могут заставить собаку остановиться. В случае укуса незамедлительно отправляйтесь в больницу.