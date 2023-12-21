Кидаются на детей и взрослых: в Тольятти с начала декабря участились случаи нападения бродячих собак на людей

Несмотря на то, что в народе принято считать, что собака — друг человека, не стоит забывать, что она еще и животное, которое живет инстинктами. Если о необычных склонностях и повадках своего домашнего любимца знает каждый хозяин, то предугадать поведение бездомной собаки — невозможно. С начала декабря от жителей Тольятти стали поступать тревожные сообщения о нападении бродячих животных на людей. Редакция «КП-Самара» узнала в администрации Автограда, как сейчас обстоят дела с нападениями и какими методами решается проблема с безнадзорными животными.