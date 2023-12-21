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«Покусал двух женщин»: Полицейским удалось застрелить волка в Каркаралинске

Полицейские ликвидировали напавшего на людей волка на окраине Каркаралинска, передает ИА «NewTimes.kz».

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и ликвидировано дикое животное, которое нанесло телесные повреждения в виде укусов жителям Каркаралинска», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в городе Каркаралинске волк напал на людей. Сообщалось о двух пострадавших.

В больнице медики обработали укушенные раны, пациентам ввели препараты от бешенства и отпустили на амбулаторное лечение.

В ДП Карагандинской области пояснили, что полицейские совместно с органами ветеринарии принимают меры по ликвидации дикого животного.

несчастный случай