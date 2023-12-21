Назвавшийся ополченцем попросился за колючую проволоку в Волгограде

Мужчина, по его словам, лишившийся всех документов и денег бродил 21 декабря у корпусов 25-й волгоградской больницы и просил прохожих вызвать полицию. Единственным его желанием было отправиться в места не столь отдаленные. Случайный прохожий заснял беседу с ним на видео, которым поделилось информагентство v102.ru.
Представившийся ополченцем Евгением Богдановым рассказал, что воевал с 2014 года, был ранен в Лисичанске, затем лежал в госпитале, правда, в каком именно, не пояснил. В больницу СМП его доставила скорая, а после того, как медики отпустили пациента на волю, деваться ему некуда — у него никого нет. Из одежды — только то, что на нем — кеды, спортивные брюки и куртка со странной надписью на спине.
Прохожий сообщил о странном мужчине правоохранителям. Как подтвердила vlg.aif.ru представитель полицейского главка Светлана Смольянинова, в настоящее время мужчина находится в отделе полиции, ей пока неизвестно, что выяснили о подозрительном мужчине сотрудники ведомства. Ранее сестра-хозяйка одной из волгоградских больниц попыталась поджечь военкомат в Ворошиловском районе.