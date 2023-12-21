Назвавшийся ополченцем попросился за колючую проволоку в Волгограде

Представившийся ополченцем Евгением Богдановым рассказал, что воевал с 2014 года, был ранен в Лисичанске, затем лежал в госпитале, правда, в каком именно, не пояснил. В больницу СМП его доставила скорая, а после того, как медики отпустили пациента на волю, деваться ему некуда — у него никого нет. Из одежды — только то, что на нем — кеды, спортивные брюки и куртка со странной надписью на спине.