Минобороны РФ заявило об отражении атаки ВСУ в районе Работина

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 4 автомобиля», — сообщили там.