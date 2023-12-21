Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 29 украинских БПЛА

В МО РФ уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9 928 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 226 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 430 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 547 единиц специальной военной автомобильной техники.