Туман ограничил работу двух аэропортов Узбекистана

Аэропорты Намангана и Ферганы ограничили прием и выпуск воздушных судов в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Ферганской долине — густой туман, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
В связи с этим в Намангане задерживаются следующие рейсы:
- XY-652 Наманган — Джидда авиакомпании Flynas (пассажиры ожидают вылета в Намангане);
- SU-1971 Наманган — Москва авиакомпании «Аэрофлот» (пассажиры ожидают вылета в Намангане);
- WZ-1124 Махачкала — Наманган — Махачкала авиакомпании RedWings (ожидает улучшения погодных условий);
- HY-9825 Наманган — Сочи авиакомпании Uzbekistan Airways (пассажиры ожидают вылета в Намангане);
- HY-9858 Уфа — Наманган авиакомпании Uzbekistan Airways (перенаправлен в Ташкент);
- 5P-5382 Медина — Наманган авиакомпании Panorama Airways (перенаправлен в Ташкент). Рейс 5P-5381 Наманган — Медина будет выполняться из Ташкента, пассажиры доставлены наземным транспортом;
- J-663 Кувейт — Наманган авиакомпании Jazeera Airways (рейс перенаправлен на запасной аэродром в Ташкент, пассажиров доставят в Наманган наземным транспортом).
- В аэропорту Ферганы задерживаются следующие рейсы:
- UT789 Москва — Фергана авиакомпании Utair (перенаправлен на запасной аэродром в Ташкент. Обратный рейс UT-790 Фергана — Москва ожидает вылета);
- S76323 Иркутск — Фергана — Иркутск авиакомпании S7 (вылет из Иркутска перенесен на 22 декабря в 18:00 по ташкентскому времени).