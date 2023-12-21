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Туман ограничил работу двух аэропортов Узбекистана

Из-за густого тумана временно ограничены прием и выпуск самолетов в аэропортах Намангана и Ферганы. Часть рейсов перенаправлена в Ташкент.
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Источник: Uznews

Аэропорты Намангана и Ферганы ограничили прием и выпуск воздушных судов в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Ферганской долине — густой туман, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

В связи с этим в Намангане задерживаются следующие рейсы:

  • XY-652 Наманган — Джидда авиакомпании Flynas (пассажиры ожидают вылета в Намангане);
  • SU-1971 Наманган — Москва авиакомпании «Аэрофлот» (пассажиры ожидают вылета в Намангане);
  • WZ-1124 Махачкала — Наманган — Махачкала авиакомпании RedWings (ожидает улучшения погодных условий);
  • HY-9825 Наманган — Сочи авиакомпании Uzbekistan Airways (пассажиры ожидают вылета в Намангане);
  • HY-9858 Уфа — Наманган авиакомпании Uzbekistan Airways (перенаправлен в Ташкент);
  • 5P-5382 Медина — Наманган авиакомпании Panorama Airways (перенаправлен в Ташкент). Рейс 5P-5381 Наманган — Медина будет выполняться из Ташкента, пассажиры доставлены наземным транспортом;
  • J-663 Кувейт — Наманган авиакомпании Jazeera Airways (рейс перенаправлен на запасной аэродром в Ташкент, пассажиров доставят в Наманган наземным транспортом).
  • В аэропорту Ферганы задерживаются следующие рейсы:
  • UT789 Москва — Фергана авиакомпании Utair (перенаправлен на запасной аэродром в Ташкент. Обратный рейс UT-790 Фергана — Москва ожидает вылета);
  • S76323 Иркутск — Фергана — Иркутск авиакомпании S7 (вылет из Иркутска перенесен на 22 декабря в 18:00 по ташкентскому времени).