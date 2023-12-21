Взрыв газа в Алматинской области: в больнице скончался один из пострадавших

Напомним, взрыв бытового газа произошел в Талгарском районе 17 декабря. ЧП произошло рано утром в поселке Гульдала. Пострадало два дома, еще в нескольких сгорели газовые плиты. В одном из домов ударная волна полностью разрушила стену и даже выбила железные ворота. 4 человека были госпитализированы. Двое из них, как мы писали ранее, с момента госпитализации находились в реанимации, без сознания. Как оказалось, это была молодая семейная пара — 20-летняя девушка и 32-летний мужчина.