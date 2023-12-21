В Воронеже в асфальте недалеко от школы № 95 образовалась огромная яма

Днем в четверг, 21 декабря, в Северном микрорайоне Воронежа на улице Владимира Невского рядом с отелем «Бенефит-Плаза» провалился асфальт. Через дорогу начинается территория школы № 95. Поэтому родители забеспокоились, что играющие дети могут провалиться в эту дыру, надо сказать, достаточно глубокую. На данный момент провал огородили сигнальными лентами.
В мэрии Воронежа сообщили, что асфальт рухнул из-за утечек на инженерных сетях. Вода подмыла его основание, потому и образовалась яма. В городской администрации обещали, что в ближайшее время подъедут специалисты организации, ответственной за сети, и начнут ремонт. Около 16 часов их еще не было на месте ЧП.
Чуть позже в мэрии уточнили, что глубина залегания сетей в этом месте — около четырех метров. Работники обслуживающей организации (это муниципальное бюджетное учреждение «Городская дорожная служба») в ближайшее время привлекут специализированную технику для разработки котлована и начнут ликвидировать неполадки в трубе, а также последствия аварии.