В Воронеже в асфальте недалеко от школы № 95 образовалась огромная яма

В мэрии Воронежа сообщили, что асфальт рухнул из-за утечек на инженерных сетях. Вода подмыла его основание, потому и образовалась яма. В городской администрации обещали, что в ближайшее время подъедут специалисты организации, ответственной за сети, и начнут ремонт. Около 16 часов их еще не было на месте ЧП.