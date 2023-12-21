В Узбекистане арестовали таможенника по подозрению в хищении крупной суммы денег

Об аресте сотрудника таможни, который имел преступные связи с одной из страховых компаний, действующих на территории страны, рассказал первый заместитель председателя Таможенного комитета Ильхом Мухторов на пресс-конференции в АИМК.
«Была установлена его причастность к хищению 145 миллиардов сумов. Мы наблюдали за ним более двух месяцев, я сам отдал приказ о его задержании», — сообщил Мухторов.
На основании служебной проверки сотрудника уволили 23 ноября. Арестовали его уже после увольнения.
Уточняется, что ущерб на сумму 84 миллиарда сумов из 145 миллиардов сумов возмещен. Двое сотрудников страховой компании, которые скрылись за границей, объявлены в розыск.