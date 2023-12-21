Хирурги РКБ восстановили поврежденное цепной пилой лицо пенсионера

Хирурги РКБ провели операцию 72-летнему мужчине, который получил травму лица от цепной пилы. Инцидент произошел 18 декабря, когда мужчина строил беседку и случайно задел железную деталь, что привело к попаданию пилы в его лицо. В результате травмы пострадало лицо от лба до верхней губы, а также пострадало глазное яблоко.