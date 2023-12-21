Хирурги РКБ восстановили поврежденное цепной пилой лицо пенсионера

Хирурги РКБ провели операцию 72-летнему мужчине, который получил травму лица от цепной пилы. Инцидент произошел 18 декабря, когда мужчина строил беседку и случайно задел железную деталь, что привело к попаданию пилы в его лицо. В результате травмы пострадало лицо от лба до верхней губы, а также пострадало глазное яблоко.
Над мужчиной работала команда из трех врачей: челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог и офтальмолог. В процессе лечения пришлось удалить глаз, так как скуло-орбитальный комплекс был поврежден. Врачи извлекли осколки из мягких тканей и восстановить подглазничную и лобную области, чтобы вернуть лицу его первоначальный вид. Пациент сутки провел в реанимации.
Ранее мы писали, что хирурги из Челнов удалили одновременно три опухоли. Пациентка уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо.