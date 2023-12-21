В Воронеже начали сносить кафе «Венеция»

Заведение уже лишилось крыши, дверей и окон. По сути, остались одни только стены, да остатки лестницы на второй этаж. Если дело со сносом пойдет так же бодро, то к концу рабочей недели, а точнее, к вечеру пятницы, 22 декабря, от кафе останется только пустое место.