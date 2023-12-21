В Воронеже начали сносить кафе «Венеция»

В Северном микрорайоне Воронежа на улице Владимира Невского начали сносить кафе «Венеция», располагающееся рядом с отелем «Бенефит-Плаза». В нем располагались на первом этаже пекарня, а на втором ресторан.
Заведение уже лишилось крыши, дверей и окон. По сути, остались одни только стены, да остатки лестницы на второй этаж. Если дело со сносом пойдет так же бодро, то к концу рабочей недели, а точнее, к вечеру пятницы, 22 декабря, от кафе останется только пустое место.
Напомним, о намерении снести кафе как самовольную постройку сообщала еще 23 октября вице-мэр Воронежа Людмила Бородина. Тогда объявили торги по поиску подрядчика для демонтажа заведения. Одновременно, как поясняли работники пекарни, располагающейся в кафе, бизнесменам предложили подыскать себе новое место. Видимо, когда выбрали подрядчика для сноса, а предприниматели нашли, куда перебазироваться, здание и начали разрушать.