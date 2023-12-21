Российская система ПВО уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем

Ранее, 5 декабря, в Минобороны России сообщили о перехвате 40 украинских беспилотников над Азовским морем и территорией Крыма. В тот же день стало известно, что около 6:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата, еще два перехвачено над акваторией Азовского моря.