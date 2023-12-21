В полиции назначили 12 экспертиз тела убитой Салтанат Нукеновой

Напомним, вечером 9 ноября в социальных сетях распространилось сообщение о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев забил до смерти свою супругу Салтанат Нукенову. Позднее источник КазТАГ подтвердил задержание бывшего министра по делу об избиении супруги до смерти. Также источник уточнил, что Бишимбаев перед задержанием угрожал нанести себе ножевые ранения. Позднее полиция заявила о начале досудебного расследования по резонансному делу. 10 ноября МВД подтвердило задержание Бишимбаева по делу об избиении до смерти его супруги. Позднее суд Шымкента на фоне резонанса заявил об истечении срока наказания освобожденного по УДО Бишимбаева. Уголовное дело против бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева расследуют по статье «Убийство». Названа предварительная причина смерти жены подозреваемого. 12 ноября Бишимбаев арестован на два месяца. Адвокат Джохар Утебеков обвинил суд в сокрытии информации о статье по делу Бишимбаева.