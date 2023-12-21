В Красноярском крае при пожаре погибли мать с сыном

В Шушенском районе Красноярского края в пожаре погибли пожилая женщина и её сын. Об этом сообщили в Следственном комитете.
В посёлке Шушенский днём 21 декабря произошёл пожар. На месте были обнаружены тела 87-летней женщины и 59-летнего сына.
Предварительно установлено, что женщина с сыном проживали в этом доме. Помещение отапливалось печью. Предположительная причина возгорания — неправильное пользование печью. Непотушенная зола была оставлена на веранде дома, из-за чего произошёл пожар. Очаг возгорания был рядом с печью.
Следователи проводят проверочные мероприятия с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Добавим, что площадь пожара составила 88 кв. метров.