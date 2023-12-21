В Красноярском крае при пожаре погибли мать с сыном

Предварительно установлено, что женщина с сыном проживали в этом доме. Помещение отапливалось печью. Предположительная причина возгорания — неправильное пользование печью. Непотушенная зола была оставлена на веранде дома, из-за чего произошёл пожар. Очаг возгорания был рядом с печью.