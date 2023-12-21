В здании университета в центре Праги произошла стрельба

Российский журналист-политолог, бывший преподаватель Высшей школы экономики Сергей Медведев (признан иноагентом) сообщил, что в момент стрельбы читал лекцию. «Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. Мы со студентами забаррикадировались в аудитории», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).