В здании университета в центре Праги произошла стрельба

В здании на площади Яна Палаха в центре Праги произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщает чешская полиция в X.
Стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета, пишет портал Novinky.cz. Представитель факультета подтвердил, что дело касается их учреждения.
Портал со ссылкой на данные информационного агентства Aktu.cz, сообщает, что нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой. Также он публикует фотографию мужчины, который стоит на галерее здания с оружием в руках.
Позже полиция Чехии сообщила о ликвидации стрелка. «В настоящее время все здание эвакуируется, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых», — говорится в публикации чешской полиции в X.
Российский журналист-политолог, бывший преподаватель Высшей школы экономики Сергей Медведев (признан иноагентом) сообщил, что в момент стрельбы читал лекцию. «Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. Мы со студентами забаррикадировались в аудитории», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Некоторые студенты с верхних этажей здания спрятались на крыше под козырьком, портал Novinky.cz публикует фотографии укрывшихся там людей. Укрывшиеся в здании студенты сообщили, что одна из девушек, спрятавшихся на крыше, сорвалась, пишет портал Idnes. По словам мэра Праги Богуслава Свободы, нападавший упал с верхних этажей здания и скончался. Очевидцы в соцсетях пишут, что он застрелился.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в связи с инцидентом отменил рабочую программу в Оломоуце (город на востоке страны) и возвращается в Прагу. «Я нахожусь в контакте с министром внутренних дел и полицией Чешской республики» — написал он в X. Глава МВД Чехии Вит Ракушан направился на место происшествия.