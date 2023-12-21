Подозреваемые в убийстве около двух месяцев прятались землянке близ Алматы

«Полицейскими Алматы задержаны двое мужчин, 22 и 33 лет, которые в октябре этого года убили своего знакомого и с целью сокрытия следов преступления сожгли его тело», — говорится в сообщении.
Их нашли в вырытой землянке в двух километрах от трассы Алматы — Астана. Полицейские сообщают, что в землянке размером 3×1,3 м, высотой 1,7 м была ночлежка и импровизированная кухня.
«Они признались, что убили знакомого вследствие неприязненных отношений. Подозреваемые взяты под стражу», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.