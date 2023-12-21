Что известно о стрельбе в Карловом университете в Праге

ТАСС собрал основное об инциденте.
Обстоятельства происшествия
Новостной портал idnes.cz сообщил о стрельбе на философском факультете Карлова университета на площади имени Яна Палаха в центре Праги.
Полиция начала операцию в связи со стрельбой, которая происходила на одном из верхних этажей здания.
Свидетели сообщали в социальных сетях, что видели стрелявшего, у которого было «длинноствольное стрелковое оружие».
По информации очевидцев, стрельба в здании факультета продолжалась значительное время, находившиеся в здании покидали его под звуки выстрелов.
Пострадавшие
По предварительным данным полиции Чехии, несколько человек погибли и десятки пострадали при стрельбе.
Агентство Reuters сообщило о гибели более 15 человек. Портал lidovky.cz ранее заявлял о 10 погибших и 9 получивших тяжелые ранения. Есть также пострадавшие с ранениями средней степени тяжести и легкими ранениями.
Полиция сообщила, что стрелявший был убит во время полицейской операции по его обезвреживанию.
Из здания факультета эвакуировали людей.
Реакция властей
На место происшествия выехал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
Он проинформировал журналистов, что нападавший был один и у него не было сообщников.
Сотрудники чешской полиции обследуют здание философского факультета, сообщила газета Lidov? noviny.
Данные о россиянах
Посольство РФ выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.