Бывший министр Михаил Абызов получил 12 лет строгого режима

Преображенский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде огласил приговор экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Ему назначили 12 лет строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 80 млн рублей. При этом гособвинение во время прений сторон просило для Абызова 19 лет и 6 месяцев колонии. Для остальных фигурантов дела наказание — от семи до 18,5 лет лишения свободы.