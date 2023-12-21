Бывший министр Михаил Абызов получил 12 лет строгого режима

Следственные действия и судебные заседания по этому резонансному делу длились 4 года и 9 месяцев. Кроме Абызова, приговор на скамье подсудимых выслушали еще 11 фигурантов. Это Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.
Как ранее сообщили корреспонденту «РГ» в Генппрокуратуре, Абызов совместно со Степановым, Русаковым и другими фигурантами создал преступную группу для ведения незаконного предпринимательства и извлечения преступного дохода. В частности, они путем обмана акционеров совершили хищение 4 млрд рублей ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Как установило следствие, похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж.
Также Абызова обвиняют в том, что будучи госчиновником, он скрывал свое материальное положение, в том числе контролируя ряд офшорных компаний на Виргинских островах и на Кипре.
Михаил Абызов известен тем, что в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ. Он был задержан 26 марта 2019 года, а на следующий день Басманный суд санкционировал его арест по обвинению в создании преступного сообщества. В октябре 2020 года Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежащих Абызову и пяти иностранным компаниям.
В начале декабря на одном из последних судебных заседаний защита экс-министра сообщила, что Абызов выплатил по иску прокуратуры более 20 миллиардов рублей из собственных средств. При этом экс-министр своей вины в инкриминируемых преступлениях так и не признал.
Иван Егоров