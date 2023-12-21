Предполагаемый стрелок из Праги восхищался стрельбой в брянской школе

Начальник полиции Мартин Вондрашек сообщил, что стрелок покончил с собой, когда к нему приблизились силовики и открыли огонь. По его словам, сейчас точно определить, кто именно убил стрелка, невозможно, это определит вскрытие. Он отметил, что личность стрелка не установлена точно из-за полученных тяжелых ранений.