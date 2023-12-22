Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над территорией Курской области

19 декабря три беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области и один — над Калужской. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА. Сообщалось, что в месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.