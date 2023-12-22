Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над территорией Курской области

Отмечается, что службы ликвидировали беспилотник в четверг, 21 декабря, примерно в 23:30.
«Около 23:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.
До этого, 21 декабря, в военном ведомстве сообщали о сбитом украинском беспилотнике. Уточнялось, что попытка атаки БПЛА самолетного типа была пресечена около 22:00.
Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над территорией Суражского района. Пострадавших и разрушений нет.
19 декабря три беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области и один — над Калужской. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА. Сообщалось, что в месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.