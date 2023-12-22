179 человек эвакуировали из отеля «Иркутск» из-за пожара в медцентре

Пожарные выехали по повышенному номеру сложности на бульвар Гагарина. В медцентре, пристроенному к отелю «Иркутск», произошел пожар. Огнеборцы эвакуировали 159 постояльцев и 20 человек персонала гостиницы. Пострадавших нет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.