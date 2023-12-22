179 человек эвакуировали из отеля «Иркутск» из-за пожара в медцентре

Пожарные выехали по повышенному номеру сложности на бульвар Гагарина. В медцентре, пристроенному к отелю «Иркутск», произошел пожар. Огнеборцы эвакуировали 159 постояльцев и 20 человек персонала гостиницы. Пострадавших нет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
По уточненной информации, возгорание случилось в двухэтажном пристрое отеля, где располагается медицинский центр. На втором этаже горели кулер и диван.
Через вентиляцию дым затянуло в гостиницу, который с цоколя поднялся до верхних этажей. Сигнализация не сработала, поэтому до прибытия пожарных персоналом эвакуация не проводилась.
Открытый огонь был потушен в считанные минуты.
На месте работают девять единиц техники и 40 человек. Огнеборцы проверяют на безопасность все помещения в здании.