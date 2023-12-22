Расчет «кочующего» миномета ЗВО уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ

«Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск “Запад”… Расчет “кочующего” 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что подобная боевая работа на купянском направлении ведется непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно: в основном, бронированные пикапы, автомобили. Задача — держать противника в постоянном напряжении.
«У нас есть расчеты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем», — сообщил заряжающий с позывным «Алтан».