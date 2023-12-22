Расчет «кочующего» миномета ЗВО уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ

«У нас есть расчеты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем», — сообщил заряжающий с позывным «Алтан».