Грабеж из 90-х совершила группа гастролёров во Владивостоке

Инцидент произошел вечером, когда 21-летний местный житель гулял по улице Набережной. Внезапно к нему подбежали трое неизвестных и начали избивать. В результате заявитель упал, а злоумышленники смогли похитить у него мобильный телефон, наручные часы и серебряный браслет. После этого они скрылись.