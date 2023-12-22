Грабеж из 90-х совершила группа гастролёров во Владивостоке

Во Владивостоке полицейские задержали троих жителей Уссурийска, которых подозревают в совершении грабежа. Полиция также проверяет их на причастность к другим преступлениям.
Инцидент произошел вечером, когда 21-летний местный житель гулял по улице Набережной. Внезапно к нему подбежали трое неизвестных и начали избивать. В результате заявитель упал, а злоумышленники смогли похитить у него мобильный телефон, наручные часы и серебряный браслет. После этого они скрылись.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и начали расследование. В ходе розыскных мероприятий удалось задержать троих мужчин в возрасте от 23 до 33 лет. Задержанные уже признались в совершении преступления.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации.