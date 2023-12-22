Школьник на асфальте: в Уссурийске продолжается проверка по нашумевшему делу

В отношении подозреваемых направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав по городу Уссурийску для принятия мер воздействия и постановки на профилактический учет в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Уссурийску. Родителей правонарушителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей». Материал проверки передан в следственные органы.