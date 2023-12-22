Школьник на асфальте: в Уссурийске продолжается проверка по нашумевшему делу

В Уссурийске продолжается расследование нашумевшего инцидента, в ходе которого школьники избили своего одноклассника, следуя заветам популярного сериала. Полицейские оперативно установили личности подростков, принявших участие в драке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Под данным следствия, неделю назад между школьниками разгорелся конфликт. Они договорились встретиться на территории учебного учреждения. В результате двое 14-летних подростков серьёзно избили сверстника.
В отношении подозреваемых направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав по городу Уссурийску для принятия мер воздействия и постановки на профилактический учет в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Уссурийску. Родителей правонарушителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей». Материал проверки передан в следственные органы.
Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что надзорное ведомство организовало комплексную проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Заместитель городского прокурора Анастасия Сушкова провела лекции для учеников 5−11 классов, где рассказала о важности правопослушного и толерантного поведения в подростковой среде.
По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования с решением вопроса об ответственности должностных лиц.
Напомним, что в Уссурийске группа ребят избила сверстника и заставила встать на колени. Все это подростки снимали на видео, а чуть позже наложили на ролик популярную композицию из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).