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Порыв водопровода остановил все трамваи Хабаровска

Специалисты Водоканала устраняют коммунальную аварию.
Источник: Хабаровский край сегодня

Серьёзная коммунальная авария случилась в центре Хабаровска утром пятницы, 22 декабря. В районе пересечения улицы Шеронова с Амурским бульваром произошёл порыв на водопроводе. Холодная вода залила проезжую часть и трамвайные пути, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Из-за этого на время устранения последствий коммунальной аварии не ходят трамваи 1, 2 и 5 маршрутов. Автомобилистам рекомендовано по возможности объезжать этот участок дороги, — рассказали в городском управлении ГИБДД.

В единой дежурно-диспетчерской службе администрации Хабаровска сообщили, что порыв устраняют специалисты городского Водоканала. Коммунальная авария не привела к отключениям потребителей от холодного водоснабжения.

Причиной повреждения водопровода могли стать сильные морозы, которые стоят в эти дни в Хабаровском крае.

ЖКХ