Порыв водопровода остановил все трамваи Хабаровска

Серьёзная коммунальная авария случилась в центре Хабаровска утром пятницы, 22 декабря. В районе пересечения улицы Шеронова с Амурским бульваром произошёл порыв на водопроводе. Холодная вода залила проезжую часть и трамвайные пути, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Из-за этого на время устранения последствий коммунальной аварии не ходят трамваи 1, 2 и 5 маршрутов. Автомобилистам рекомендовано по возможности объезжать этот участок дороги, — рассказали в городском управлении ГИБДД.
В единой дежурно-диспетчерской службе администрации Хабаровска сообщили, что порыв устраняют специалисты городского Водоканала. Коммунальная авария не привела к отключениям потребителей от холодного водоснабжения.
Причиной повреждения водопровода могли стать сильные морозы, которые стоят в эти дни в Хабаровском крае.