Появилось видео пожара в пристрое на бульваре Гагарина в Иркутске

Утром 22 декабря стало известно о сильном задымлении в гостинице «Иркутск» на бульваре Гагарина. На место выдвинулись пожарные. Они эвакуировали людей и персонал. Ранее в МЧС сообщали, что пожар начался с подвального помещения. Позже выяснилось, что горел кулер и диван в двухэтажном пристрое, где располагается медицинский центр. Спасатели опубликовали видео, на котором видно из-за чего все началось.
— Причиной пожара в медицинском центре стало короткое замыкание электропроводки на потолке, — говорят в МЧС.
Дым через вентиляцию затянуло в гостиницу. Сигнализация не сработала. Из здания эвакуировали 179 человек. Никто не пострадал. По факту пожара проводится дознание.