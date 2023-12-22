Появилось видео пожара в пристрое на бульваре Гагарина в Иркутске

Утром 22 декабря стало известно о сильном задымлении в гостинице «Иркутск» на бульваре Гагарина. На место выдвинулись пожарные. Они эвакуировали людей и персонал. Ранее в МЧС сообщали, что пожар начался с подвального помещения. Позже выяснилось, что горел кулер и диван в двухэтажном пристрое, где располагается медицинский центр. Спасатели опубликовали видео , на котором видно из-за чего все началось.