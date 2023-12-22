Жительница Хабаровского края спасалась от аферистов и лишилась 3 млн рублей

В городе Амурске 65-летняя пенсионерка набрала кредитов и отдала свои сбережения телефонным мошенникам. Аферисты выманили у жертвы больше трех миллионов рублей.
Пожилой женщине позвонили и сообщили, что некто оформляет на ее имя кредиты в различных финансовых учреждениях. Ее не смутило, что «представитель силового ведомства» связался ней через мессенджер. Она поверила в рассказанную неизвестным историю и, по инструкции злоумышленника, сама взяла займы в банках. Потом добавила свои накопления и перевела все деньги на «безопасную ячейку», номер которой продиктовал ей звонивший. Лишь выполнив все манипуляции, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Если злоумышленника удастся отыскать, его ждет до десяти лет лишения свободы.