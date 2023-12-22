Умер актер Сергей Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил»

Пепеляев скончался 18 декабря. Причиной смерти стала внезапная болезнь, другие подробности не приводятся. Прощание с артистом прошло на следующий день, 19 декабря.
«Коллектив театра “Колесо” выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его», — заявили в театре.
Сергей Пепеляев родился в Перми, окончил Пермский институт культуры. В 2017—2020 годы он работал в Пермском театре «У Моста», в 2023-м перешел в Тольяттинский драматический театр. Его единственной ролью в кино была роль старшеклассника в фильме «Географ глобус пропил» (2013).
Лаура Кеффер