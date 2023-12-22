Умер актер Сергей Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил»

Сергей Пепеляев родился в Перми, окончил Пермский институт культуры. В 2017—2020 годы он работал в Пермском театре «У Моста», в 2023-м перешел в Тольяттинский драматический театр. Его единственной ролью в кино была роль старшеклассника в фильме «Географ глобус пропил» (2013).