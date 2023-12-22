Мошенник 6 раз обманул тулунчанина при продаже одной и той же машины

«Увидел на сайте бесплатных объявлений УАЗик, попросил продавца убрать авто с продажи, сказав, что хочу купить, — рассказал он. — Мне показалось, что продавец попросил перевести пять тысяч. Я перевел. Потом он мне позвонил и сказал, что на самом деле сказал 25. Я дослал еще 20 тысяч. Потом оказалось, что он сказал не 25, а 125. Пришлось отправить еще 120 тысяч. Но и это не понравилось: попросил отправить еще 100 — два раза по полтиннику. Уже в Иркутске на вокзале перед поездом до Красноярска, где нужно было забрать машину, звонил еще раз, попросил скинуть еще 60 тысяч, потом еще 20. В пути связывался с нами, обещал встретить. Но так и не встретил».