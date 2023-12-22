Уличного грабителя из Амурзета задержали в Хабаровске

Уличный грабеж раскрыли хабаровские полицейские, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю. Уже установлено, что хабаровчанин познакомился в кафе с двумя мужчинами. Новые знакомые предложили перенести посиделки в квартиру на ул. Ленинградской, что и было сделано. Спиртное троица распивала почти всю ночь, а утром всей компанией пошли за добавкой. По дороге один из собутыльников напал на хабаровчанина, повалил его на землю, избил, затем отобрал смартфон и сорвал с шеи золотую цепочку с серебряным крестиком. После чего напавший и его приятель быстро скрылись.