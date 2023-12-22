Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Уличного грабителя из Амурзета задержали в Хабаровске

У пострадавшего он отобрал смартфон и золотую цепочку с крестиком.
Источник: AmurMedia

Уличный грабеж раскрыли хабаровские полицейские, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю. Уже установлено, что хабаровчанин познакомился в кафе с двумя мужчинами. Новые знакомые предложили перенести посиделки в квартиру на ул. Ленинградской, что и было сделано. Спиртное троица распивала почти всю ночь, а утром всей компанией пошли за добавкой. По дороге один из собутыльников напал на хабаровчанина, повалил его на землю, избил, затем отобрал смартфон и сорвал с шеи золотую цепочку с серебряным крестиком. После чего напавший и его приятель быстро скрылись.

Потерпевший обратился в полицию, оценив ущерб в 57 тысяч рублей. Приметы налетчика он запомнил хорошо, что помогло в составлении ориентировки. Задержали фигуранта в съемной квартире сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску совместно с коллегами из городского отдела полиции № 4.

Выяснилось, что злоумышленнику 26 лет и в Хабаровск он приехал погостить из поселка Амурзет Еврейской автономной области. Ранее в поле зрения полиции гражданин не попадал. По его словам, похищенное золото и серебро он продал случайным людям за десять тысяч рублей. Смартфон сбыть не успел — он находился при нем. На деньги, вырученные от продажи чужого добра, снял квартиру посуточно и купил еще алкоголя.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему определит суд.