На Мисс Семей напал боксёр ММА в Таиланде

«15 декабря около 20:00 вечера у меня случился страшный инцидент. Я стояла возле своего скутера, после чего ко мне подошел М. Н. и начал домогаться до меня. Не давал мне пройти с места, после чего я попросила его уйти, он не отреагировал. Он начал огрызаться со мной, угрожать мне. После чего, он ударил меня по лицу. Я начала уходить от него, отвернулась, он ударил меня еще раз. Кричал, что руки и ноги мне оторвет. Я написала заявление в полицию, обратилась в посольство Казахстана. Я очень переживаю за свою безопасность», — написала девушка.