Три приморских школы и детский садик закрыли на карантин из-за гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости. Три школы и один детский сад закрыли на карантин в Приморье из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ, 256 классов в 61 школе переведены на дистанционное обучение, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
«На отчетной неделе полное закрытие образовательного процесса зарегистрировано в трех школах края — одной в городе Артеме и двух — в Надеждинском районе. Также закрыто на карантин одно дошкольное учреждение в городе Лесозаводске. Частично приостановлен образовательный процесс в 49 группах в 34 дошкольных учреждениях, а также в 256 классах в 61 школе», — сообщили РИА Новости в управлении.
Собеседник агентства отметил, что на отчетной неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае среди всех возрастных превысила эпидемический порог на 109,4%.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за высокой заболеваемости на дистанционное обучение переведены 63 класса в 27 школах. По аналогичным причинам на карантин переведены шесть групп в пяти детских садах краевой столицы.