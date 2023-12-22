Три приморских школы и детский садик закрыли на карантин из-за гриппа

«На отчетной неделе полное закрытие образовательного процесса зарегистрировано в трех школах края — одной в городе Артеме и двух — в Надеждинском районе. Также закрыто на карантин одно дошкольное учреждение в городе Лесозаводске. Частично приостановлен образовательный процесс в 49 группах в 34 дошкольных учреждениях, а также в 256 классах в 61 школе», — сообщили РИА Новости в управлении.