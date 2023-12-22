Свердловский министр спорта назвал ответственных в гибели 14-летнего боксера

«Существуют жесткие регламенты проведения спортивных состязаний, в том числе по спортивным единоборствам. И все соревнования регламентированы документами, которые согласовываются в необходимых инстанциях. В данном случае положение о проведении не было согласовано с Федерацией бокса Свердловской области», — отметил Рапопорт.