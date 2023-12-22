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Свердловский министр спорта назвал ответственных в гибели 14-летнего боксера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря, ФедералПресс. Министр спорта и молодежной политики Среднего Урала Леонид Рапопорт во время телеинтервью рассказал, что ответственность за смерть 14-летнего боксера в Первоуральске несут организаторы турнира.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Существуют жесткие регламенты проведения спортивных состязаний, в том числе по спортивным единоборствам. И все соревнования регламентированы документами, которые согласовываются в необходимых инстанциях. В данном случае положение о проведении не было согласовано с Федерацией бокса Свердловской области», — отметил Рапопорт.

По его словам, произошедшая трагедия — преступная халатность и самодеятельность тех организаторов, которые подписали положение и из-за которых вышел документ, разрешающий проведение соревнования.

«Сейчас мы установили жесткие регламенты, контроль необходимости нахождения на спортобъектах в подобных видах спорта медицинского работника со всеми аксессуарами, которые позволяли бы ему принять необходимые меры, чтобы спасти человека».

рассказал министр

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Первоуральске прошли похороны подростка, погибшего после боксерского турнира.

несчастный случай